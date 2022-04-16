Россия резко снизила поставки газа через Украину

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) снизится на 18%. Это следует из данных «Оператора ГТС Украины».

«Заявки на прокачку газа через станции „Суджа“ и „Сохрановка“ со стороны РФ на 16 апреля составляют 57,23 миллиона кубометров. При этом днем ранее показатель находился на уровне 69,98 миллиона», — пишет РИА «Новости».

Как отмечает издание, эти цифры в два раза ниже максимальных обязательств «Газпрома» перед Украиной, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки согласно контракту. С 8 апреля транзит российского снизился, на что могло повлиять потепление в Европе.

Как ранее заявляли в «Газпроме», поставки российского газа зависят от нужд потребителей. 15 апреля компания сократила поставки газа в Европу на 26,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.