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1 час назад

Сейшелы объяснили свой отказ вводить санкции против России

Илья Родин

Правительство Республики Сейшельские острова (СО) подтвердило сделанные ранее заявления о том, что не намеревается вводить ограничительные меры против РФ без одобрения ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в столице СО Виктории.

Сейшелы объяснили свой отказ вводить санкции против России
Фото: ТАССТАСС

«Республика Сейшельские Острова является членом Движения неприсоединения и в своей внешней политике следует принципу "друзья для всех, ни для кого не враги"», - рассказали дипломаты.

В рамках этого принципа правительство страны «призывает все стороны к скорейшему мирному урегулированию ситуации на Украине, подчеркивая при этом, что Виктория не намерена присоединяться к каким-либо санкционным мерам, вводимым без одобрения ООН».

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил ранее, что России удалось избежать так называемого «ливийского сценария» в Совете ООН по правам человека. Москва получила статус наблюдателя, что позволит ей участвовать в принятии важных решений, отстаивать свою точку зрения.

Экономика,Сергей Вершинин,МИД России,ООН,
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