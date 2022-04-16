Сейшелы объяснили свой отказ вводить санкции против России

Правительство Республики Сейшельские острова (СО) подтвердило сделанные ранее заявления о том, что не намеревается вводить ограничительные меры против РФ без одобрения ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в столице СО Виктории.

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«Республика Сейшельские Острова является членом Движения неприсоединения и в своей внешней политике следует принципу "друзья для всех, ни для кого не враги"», - рассказали дипломаты.

В рамках этого принципа правительство страны «призывает все стороны к скорейшему мирному урегулированию ситуации на Украине, подчеркивая при этом, что Виктория не намерена присоединяться к каким-либо санкционным мерам, вводимым без одобрения ООН».