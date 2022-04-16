Ситуацию с закачкой газа в Европе оценили словами «не все благополучно»

«По состоянию на 10 апреля 2022 года запасы в ПХГ ЕС увеличились до 26,84%. По ретроспективным данным, за первые три недели с момента начала периода закачки запасы возрастают от 1,6% до 5,3%. В 2022 году эта величина составляет 1,53%, то есть не дотягивает до нижней границы. Это свидетельствует о том, что с закачкой не все благополучно», - полагает эксперт.