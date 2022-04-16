Ситуацию с закачкой газа в Европе оценили словами «не все благополучно»

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев предположил наличие трудностей с закачкой голубого топлива в подземные хранилища (ПХГ) стран Европейского союза. Об этом пишет РИА «Новости».
Алексей Белогорьев отметил, что европейские хранилища перешли в режим преимущественной закачки газа сразу после того, как был достигнут сезонный минимум запасов (25,51% от номинального активного объема). При этом закачка была экстренно прервана из-за сильного похолодания в период с 31 марта по 5 апреля.
«По состоянию на 10 апреля 2022 года запасы в ПХГ ЕС увеличились до 26,84%. По ретроспективным данным, за первые три недели с момента начала периода закачки запасы возрастают от 1,6% до 5,3%. В 2022 году эта величина составляет 1,53%, то есть не дотягивает до нижней границы. Это свидетельствует о том, что с закачкой не все благополучно», - полагает эксперт.
Он отметил, что основной причиной столь медленной закачки является рост цен на газ на европейском рынке.
«Операторы ПХГ явно не торопятся запасать газ по столь высоким ценам, как сейчас (1100-1300 долларов за тысячу кубометров), продолжая ожидать сезонного снижения цен. Но говорить о какой-то устойчивой тенденции можно будет не раньше конца мая: основной период закачки приходится, как правило, на четыре месяца — с мая по август», - подчеркнул Белогорьев.
Пресс-служба Газпрома сообщила ранее, что страны Евросоюза за зиму 2021-2022 годов отобрали из подземных хранилищ 51 миллиард кубометров газа или 107,8% от закачанного летом объема. Сезон отбора был завершен на одном из наиболее низких уровней по запасам.