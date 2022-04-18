Украина запросила $50 миллиардов у МВФ и стран G7

«Президент четко сказал, что речь идет примерно о $7 млрд в месяц. Это тот дефицит, который у нас есть сейчас. Почему президент оперирует такой цифрой - если посмотреть, то этого хватит на полгода, примерно около $50 млрд нам необходимо», - цитирует агентство УНН слова Устенко.