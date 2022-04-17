Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
38 минут назад

Большинство кораблей из РФ смогут заходить в порты Бельгии, несмотря на санкции

Елена Прошина

Три четверти российских судов, находящихся сейчас в Северном море, получат разрешение на заходы в порты Бельгии, благодаря многочисленным исключениям из санкций ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийский канал RTBF.

Большинство кораблей из РФ смогут заходить в порты Бельгии, несмотря на санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, около 6 тысяч судов под российским флагом попадут под ограничения на вход в порты Бельгии. Однако разрешение на заход российского судна будет выдаваться в индивидуальном порядке с учетом всех исключений, предусмотренных ЕС.

Так, продолжат обслуживаться российские корабли, перевозящие нефть и нефтепродукты, газ, топливо для АЭС, сельхозпродукцию, медикаменты и гуманитарные грузы. До 10 августа 2022 года бельгийские порты также будут обслуживать российские суда с углем.

По этой причине 9 из 12 судов РФ, находящихся сейчас в Северном море, смогут войти в бельгийские порты.

Ранее портовые власти Бельгии, Франции и Нидерландов сообщили, что ведут работу по согласованию конкретного списка российских судов, для которых вход в их порты будет ограничен.

Еврокомиссия, по инициативе которой ЕС ввел 8 апреля запрет на заходы российских судов в европейские порты, не предоставила странам ЕС никаких конкретных списков подсанкционных судов. Это может привести к различным трактовкам в разных странах ЕС.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители