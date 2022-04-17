Большинство кораблей из РФ смогут заходить в порты Бельгии, несмотря на санкции

Три четверти российских судов, находящихся сейчас в Северном море, получат разрешение на заходы в порты Бельгии, благодаря многочисленным исключениям из санкций ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийский канал RTBF.

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По его данным, около 6 тысяч судов под российским флагом попадут под ограничения на вход в порты Бельгии. Однако разрешение на заход российского судна будет выдаваться в индивидуальном порядке с учетом всех исключений, предусмотренных ЕС.

Так, продолжат обслуживаться российские корабли, перевозящие нефть и нефтепродукты, газ, топливо для АЭС, сельхозпродукцию, медикаменты и гуманитарные грузы. До 10 августа 2022 года бельгийские порты также будут обслуживать российские суда с углем.

По этой причине 9 из 12 судов РФ, находящихся сейчас в Северном море, смогут войти в бельгийские порты.

Ранее портовые власти Бельгии, Франции и Нидерландов сообщили, что ведут работу по согласованию конкретного списка российских судов, для которых вход в их порты будет ограничен.