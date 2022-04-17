Германии предрекли дефицит масла из-за событий на Украине

Германские производители продуктов питания предрекли дальнейший дефицит подсолнечного масла, появившийся в стране в связи с событиями на Украине. Такое мнение высказали агентству DPA эксперты и участники рынка, передает ТАСС.

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Представитель Ассоциации производителей масличных культур Германии (Ovid) пояснил, что Украина входит в число ведущих поставщиков подсолнечного масла в мире, но сложившая там ситуация вызвала значительные перебои в поставках масла через Черное море. В обозримом будущем такое положение не изменится, предрек эксперт. Он добавил, что на Украину приходится больше половины мирового экспорта подсолнечного масла.

К тому же, наблюдается резкий рост цен на подсолнечное масло, сообщил представитель отраслевого объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (Dehoga) ФРГ Томас Гепперт.