«Хватит на полгода». Киев объявил Западу требуемую сумму

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с новым призывом о помощи к странам «большой семерки». На этот раз он просит не об оружии, а о финансовой помощи на сумму $50 млрд. Украинская экономика переживает тяжелые времена, Киев не может сам залатать дефицит бюджета и надеется на помощь партнеров. Без дополнительных вливаний власти могут перестать платить зарплаты, пенсии, соцпособия.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Дефицит украинского бюджета — €7 млрд ежемесячно, рассказал Зеленский 17 апреля. «Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. <...> Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия», — сообщил он.

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Советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко подчеркнул, что в первую очередь стране нужно восстановить экономику и привлечь финансы со стороны. Поэтому Зеленский попросил членов G7 (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) о финансовой помощи Украине в размере $50 млрд.

«Почему президент апеллирует цифрой в 50 миллиардов долларов, потому что, если вы посмотрите, приблизительно где-то около 50 миллиардов долларов нам нужно на полгода»,— пояснил советник украинского президента в эфире украинского телевидения.

Министр экономики Украины Сергей Марченко ранее предлагал, чтобы Киеву отдали 5-10% от средств, которые страны G7 получили от Международного валютного фонда (МВФ) в августе прошлого года в рамках помощи по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса. «Выделенные средства не были использованы, многие страны просто «припарковали» их», — пояснил Марченко.

Устенко 17 апреля добавил, что Украина ищет деньги и по другим каналам.

«Параллельно привлечен трек по заимствованию по бондам с нулевыми купонами — это значит, что ты берешь кредит, но не платишь за него проценты. Еще один трек — перераспределение квот SDR в МВФ (Международный валютный фонд). Это не кредитные средства, их не нужно возвращать», — пояснил советник.

Пока у Украины нет договоренностей по всем этим вопросам. Активные переговоры, по словам Устенко, запланированы на ближайшую неделю. В целом же, резюмировал Зеленский, к концу апреля станет понятно, насколько те или иные страны готовы поддерживать Украину.

Ранее Зеленский жаловался, что Запад предлагает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране. Украинский президент указал, что Киеву сейчас не до реформ из-за боевых действий.

«Дайте безусловные деньги. Почему когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?» — заявил Зеленский.

Министр экономики Украины Марченко 12 апреля призвал западные страны «немедленно» оказать Киеву финансовую помощь в размере десятков миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это — «вопрос выживания» Украины. Министр указал, что власти не в состоянии сами покрыть дефицит украинского бюджета. Ситуация осложнена тем, что в этом году Украина должна выплатить Международному валютному фонду примерно $2,36 млрд.

Как уточнил Марченко 12 апреля, всего Украина уже получила от международного сообщества помощь, эквивалентную $7,4 млрд. Из этой суммы более половины приходилось на военную и гуманитарную помощь размером $3,6 млрд и $600 млн соответственно. Финансовая помощь, то есть непосредственно деньги, которые Киев сможет пустить в оборот, к 12 апреля равнялась $3,2 млрд.

В целом, по словам того же министра 30 марта, безвозмездно Украина получила только 5% финансовой помощи или около €360 млн.

«Я не могу сказать, что мы полностью удовлетворены, что мы полностью обеспечили поддержку и что мы можем сесть и ждать, когда поступят деньги», — оценил Марченко.

Еврокомиссия 17 апреля сообщила, что с учетом последних пожертвований ЕС выделил €143 млн на гуманитарную помощь Украине с начала российской спецоперации.

О последней сумме в размере €50 млн стало известно в это воскресенье. Из этих денег Украина предназначено €45 млн, потому что еще 5 млн отдадут Молдавии на поддержку украинских беженцев. «Это поможет людям в зонах с ограниченным доступом, отрезанным от медицинских услуг, не имеющим воды и электричества, а также для тех, кто был вынужден спасаться, оставив все позади», — резюмировал еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич.

Сенат США в марте утвердил пакет правительственных расходов, который предусматривает гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере около $13,6 млрд. Однако Марченко заявил, что из этой помощи Украина фактически «не получит ни цента». Помощь будет оказана материально — посредством поставок вооружений и гуманитарной помощи, это не позволит Киеву прикрыть дефицит бюджета.

Всемирный банк 12 апреля объявил, что готовится направить Украине финансовую помощь в размере $1,5 млрд. Таким образом банк поможет Украине и дальше выплачивать зарплату работникам медучреждений, пенсии и социальные пособия.

В начале апреля Евросоюз также анонсировал выделение дополнительной финансовой помощи на военную технику для Украины на сумму €500 млн. Общий объем вливаний ЕС на передачу вооружений для Киева таким образом вырос до €1,5 млрд.

Экономика Украины такая маленькая, что для Запада не проблема поддерживать ее и дальше, сообщил ранее «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат экономических наук Михаил Кривогуз.

«Бюджет страны сравним с бюджетом [американского] банка Chase, поэтому страны-партнеры могут и дальше оказывать Киеву финансовую помощь», — сказал он.