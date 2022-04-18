Если западные страны объявят, что в России дефолт, это не будет соответствовать действительности, поскольку средства для обслуживания долга у России есть. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он добавил, что эта история — просто очередной способ давления на Россию, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан.

«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортёров, и экспортёров», — заявил Переславский в беседе с агентством «Прайм».

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что «дефолт России», на который рассчитывает фон дер Ляйен, может обернуться дефолтом Европы.