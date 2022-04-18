Если западные страны объявят, что в России дефолт, это не будет соответствовать действительности, поскольку средства для обслуживания долга у России есть. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Он добавил, что эта история — просто очередной способ давления на Россию, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан.
«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортёров, и экспортёров», — заявил Переславский в беседе с агентством «Прайм».
Как ранее заявила Урсула фон дер Ляйен, санкции Евросоюза должны привести к «национальному банкротству России».
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что «дефолт России», на который рассчитывает фон дер Ляйен, может обернуться дефолтом Европы.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT отметила, что цели «кампании по дефолту России» ставит не Европа, которой это не выгодно, а США.