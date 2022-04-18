Набиуллина: Запасы российской экономики конечны

Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже (инфляцию - прим. ТАСС). Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации", - сказала она.
Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны. Россия войдет в период структурной трансформации во II - начале III квартала, сообщила она.
"Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II - начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса", - отметила глава Банка.
Российская экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями в отношении страны, сообщила Набиуллина.
"Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике", - сказала она.
ЦБ рассматривает возможность сделать продажу выручки экспортерами более гибкой.