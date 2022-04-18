Набиуллина: Запасы российской экономики конечны

"Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже (инфляцию - прим. ТАСС). Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации", - сказала она.