Еще семь банков подключатся к тестированию цифрового рубля

"С января 2022 года мы начали тестирование с банками. Сейчас участие в тестировании принимают пять банков, еще семь завершают доработки на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы", - сказала она.

О цифровом рубле

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.