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2 часа назад

Набиуллина: еще семь банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы

ТАССиещё 1

Еще семь банков планируют подключиться к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы, заявила в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Еще семь банков подключатся к тестированию цифрового рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С января 2022 года мы начали тестирование с банками. Сейчас участие в тестировании принимают пять банков, еще семь завершают доработки на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы", - сказала она.

Набиуллина отметила, что сейчас регулятор совместно с банками тестирует выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков гражданам, а также переводы между гражданами.

О цифровом рубле

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.

В июне 2021 года ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. В группу вошли, в том числе ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф банк", ПСБ и Газпромбанк.

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