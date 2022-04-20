В ЦБ назвали условие возврата ключевой ставки до 7%

Снижение ключевой ставки в России до 7–7,5% можно ожидать только при инфляции в 4%. Об этом заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин в Государственной думе. Такие выводы он сделал, исходя из опыта предыдущих лет.

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«Если вспомнить 2018–2019 годы, когда экономика находилась в устойчивом состоянии и инфляция колебалась около 4%, ключевая ставка составляла 7–7,5%. Наверное, примерно на эти уровни она и вернётся, когда инфляция вернётся к 4%», — объяснил он.

После начала спецоперации России на Украине и введения санкций ЦБ пришлось поднять ключевую ставку с 9 до 20%. 8 апреля регулятор решил её снизить до 17% и уточнил, что не исключает и дальнейшего уменьшения показателя.

В марте инфляция набрала рекордную скорость и выросла с февральских значений в 1,17% до 7,61%. Годовой рост инфляции также увеличился с 9,15% до 16,69%. Похожая инфляция в России наблюдалась в 1999 году, когда показатель достигал 8,38%.