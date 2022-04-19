Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20

Глава Минфина России Антон Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20.
«Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Встреча состоится 20 апреля в Вашингтоне, организатором в этом году выступает Индонезия.
В Белом доме ранее подтвердили намерения главы Минфина США Джанет Йеллен бойкотировать заседания G20 в случае присутствия на сессиях МВФ и Всемирного банка представителей из России.
Американский лидер Джо Байден до этого предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».
Но он признал, что это решение — за странами G20.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».