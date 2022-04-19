Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20

Глава Минфина России Антон Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20.

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«Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Встреча состоится 20 апреля в Вашингтоне, организатором в этом году выступает Индонезия.

Американский лидер Джо Байден до этого предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».

Но он признал, что это решение — за странами G20.