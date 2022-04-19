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1 час назад

Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20

RT на русскомиещё 11

Глава Минфина России Антон Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20.

Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Встреча состоится 20 апреля в Вашингтоне, организатором в этом году выступает Индонезия.

В Белом доме ранее подтвердили намерения главы Минфина США Джанет Йеллен бойкотировать заседания G20 в случае присутствия на сессиях МВФ и Всемирного банка представителей из России.

Американский лидер Джо Байден до этого предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».

Но он признал, что это решение — за странами G20.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».

Экономика,Антон Силуанов,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Дмитрий Песков,Минфин России,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Казначейство США,
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