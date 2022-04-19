Российский газ назвали причиной возможного раскола Евросоюза

Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум полагает, что введение эмбарго на поставки природного газа из России может иметь не только серьезные последствия для ФРГ, но и привести к расколу всего Европейского союза (ЕС). Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt.

Фото: ТАСС ТАСС

"Я считаю, что это неправильно. Дело не в том, что только Германия сильно пострадала бы от такого шага, Европа столкнулась бы с огромной проблемой", - отметил Бирнбаум, отвечая на вопрос о необходимости введения запрета на импорт газа из РФ.

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При этом он добавил, что, например, Словакия полностью зависит от российского газа, а такие государства, как Чехия и Австрия, в настоящее время получают большую часть своего природного газа из РФ. Многие другие страны ЕС, по словам Бирнбаума, также в значительной степени зависят от импорта российского газа.

"Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись одновременно и о других государствах, тогда ЕС развалится на части. Мы не должны рассматривать это как национальный вопрос", - подчеркнул глава E.ON.

Вместе с тем он предупредил, что на данный момент энергоснабжение Германии недостаточно обеспечено.

В то же время Бирнбаум подчеркнул, что результаты исследований, свидетельствующих о том, что ситуация на рынке энергоносителей управляема, не являются основанием для принятия решения о прекращении поставок природного газа из России.

"Вот почему я до сих пор считаю правильным и ответственным то, что федеральное правительство [Германии] отвергает эмбарго на импорт газа", - подытожил он.

Ранее представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что власти Германии выступают против немедленного введения эмбарго на поставки нефти и газа из России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, по его словам, неоднократно указывал на то, что правительство Германии следует стратегии постепенного снижения зависимости от поставок российских энергоносителей. В свою очередь вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. План предусматривает три этапа, сейчас речь идет о первом из них. Были достигнуты договоренности об альтернативе поставкам из России, Германия якобы располагает нужной для этого инфраструктурой.