Российский газ назвали причиной возможного раскола Евросоюза

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1 час назад

Глава E.ON допустил раскол Евросоюза из-за эмбарго на российский газ

ТАССиещё 1

Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум полагает, что введение эмбарго на поставки природного газа из России может иметь не только серьезные последствия для ФРГ, но и привести к расколу всего Европейского союза (ЕС). Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt.

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Фото: ТАССТАСС

"Я считаю, что это неправильно. Дело не в том, что только Германия сильно пострадала бы от такого шага, Европа столкнулась бы с огромной проблемой", - отметил Бирнбаум, отвечая на вопрос о необходимости введения запрета на импорт газа из РФ.

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При этом он добавил, что, например, Словакия полностью зависит от российского газа, а такие государства, как Чехия и Австрия, в настоящее время получают большую часть своего природного газа из РФ. Многие другие страны ЕС, по словам Бирнбаума, также в значительной степени зависят от импорта российского газа.

"Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись одновременно и о других государствах, тогда ЕС развалится на части. Мы не должны рассматривать это как национальный вопрос", - подчеркнул глава E.ON.

Вместе с тем он предупредил, что на данный момент энергоснабжение Германии недостаточно обеспечено.

В то же время Бирнбаум подчеркнул, что результаты исследований, свидетельствующих о том, что ситуация на рынке энергоносителей управляема, не являются основанием для принятия решения о прекращении поставок природного газа из России.

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"Вот почему я до сих пор считаю правильным и ответственным то, что федеральное правительство [Германии] отвергает эмбарго на импорт газа", - подытожил он.

Ранее представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что власти Германии выступают против немедленного введения эмбарго на поставки нефти и газа из России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, по его словам, неоднократно указывал на то, что правительство Германии следует стратегии постепенного снижения зависимости от поставок российских энергоносителей. В свою очередь вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. План предусматривает три этапа, сейчас речь идет о первом из них. Были достигнуты договоренности об альтернативе поставкам из России, Германия якобы располагает нужной для этого инфраструктурой.

О том, что Германия не может в срочном порядке отказаться от российского газа, говорят как германские эксперты, так и политики. Согласно официальному прогнозу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, полная независимость от газа из РФ будет достигнута к лету 2024 года. Поставки угля и нефти предполагается заменить уже в этом году.

Экономика,Роберт Хабек,Олаф Шольц,ЕС,
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