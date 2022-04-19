Индия возобновила экспорт чая и продуктов в Россию

Власти Индии приняли решение возобновить поставки чая и других продовольственных товаров в Россию. Об этом сообщила газета The Economic Times.

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Источники газеты сообщили, что речь идет о поставке морепродуктов, кофе, фруктов и риса. Платежи между странами осуществляются в национальных валютах. Транзакции проходят, в частности, через Сбербанк.

Отмечается, что первая партия индийских товаров, поставки которых были приостановлены с конца февраля, отправилась в Россию на прошлой неделе.