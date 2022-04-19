Индия увеличит закупку нефти из России

Представители индийских компаний, которые специализируются на добыче и переработке нефтепродуктов, рассчитывают на увеличение закупок энергоносителей из России. Об этом сообщила газета The Economic Times.

По его словам, основными факторами, которые будут способствовать этому, являются вспышка коронавируса в Китае, а также продолжающаяся спецоперация России на Украине. Благодаря этому Индия может получить больше нефти по выгодной цене. При этом индийская сторона выражает заинтересованность в отказе от тендеров и переходе на договорные сделки.