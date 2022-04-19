Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России готовятся судебные иски для возврата международных резервов. Заявление было сделано в ходе обсуждения годового отчета ЦБ с фракцией КПРФ в Госдуме, передает «Интерфакс».
«Конечно, это беспрецедентная «заморозка», мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе», - подчеркнула она.
Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк в условиях санкций может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов (ЗВР). При этом она уточнила, что «это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы», которые «не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке». Глава регулятора также подчеркнула, что
именно поэтому для стабилизации ситуации на валютном рынке были приняты меры валютного контроля, введено требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки.
Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России на Украине. В частности, рестрикции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте.