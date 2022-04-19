Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России готовятся судебные иски для возврата международных резервов. Заявление было сделано в ходе обсуждения годового отчета ЦБ с фракцией КПРФ в Госдуме, передает «Интерфакс».

«Конечно, это беспрецедентная «заморозка», мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе», - подчеркнула она.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк в условиях санкций может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов (ЗВР). При этом она уточнила, что «это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы», которые «не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке». Глава регулятора также подчеркнула, что

именно поэтому для стабилизации ситуации на валютном рынке были приняты меры валютного контроля, введено требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки.