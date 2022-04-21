ЦБ раскрыл планы по ключевой ставке

Банк России рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях, заявила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления, мы начали снижать ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, который у нас 29 апреля, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях", - сказала она.
ЦБ РФ 8 апреля внепланово снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых, объяснив это тем, что риски для финансовой стабильности перестали нарастать, наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, а текущие темпы роста цен замедлились, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Банк России подчеркивал, что допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 29 апреля.