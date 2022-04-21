ЦБ раскрыл планы по ключевой ставке

"По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления, мы начали снижать ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, который у нас 29 апреля, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях", - сказала она.