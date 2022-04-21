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1 час назад

ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на следующих заседаниях

ТАССиещё 4

Банк России рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях, заявила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

ЦБ раскрыл планы по ключевой ставке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления, мы начали снижать ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, который у нас 29 апреля, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях", - сказала она.

ЦБ РФ 8 апреля внепланово снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых, объяснив это тем, что риски для финансовой стабильности перестали нарастать, наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, а текущие темпы роста цен замедлились, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Банк России подчеркивал, что допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 29 апреля.

Экономика,Экономика России,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
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