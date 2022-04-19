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46 минут назад

АМNА сообщила о задержании в Греции российского танкера из-за санкций ЕС

ТАССиещё 1

Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (АМNА).

Греция задержала танкер Pegas под российским флагом
Фото: ReutersReuters

По его информации, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, говорится в сообщении.

Танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса.

Согласно информации агентства, требование о задержании касается только судна, а не его груза.

Экономика,НАТО,ЕС,
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