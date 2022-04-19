Греция задержала танкер Pegas под российским флагом

Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (АМNА).

Фото: Reuters Reuters

По его информации, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, говорится в сообщении.

Танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса.