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2 часа назад

В России появилась новая платежная система

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В реестр платежных систем внесен новый участник — Hello. Это следует из материалов Банка России.

Транскапиталбанк является оператором услуг новой системы. По состоянию на 1 февраля он находился на 38-м месте по активам среди российских банков. На сайте самой системы указано, что Hello представляет собой совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.

Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине.

Рестрикции затронули различные сектора российской экономики. В частности, несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами страны, многие страны объявили о заморозке российских активов.

Россияне отказались от покупки валюты

Накануне, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты других стран. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания по социально-экономическим вопросам. Ранее глава государства заявил, что Москва планирует кардинально нарастить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. Он отметил, что «важные шаги в этих направлениях уже делаются».

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