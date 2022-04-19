В России появилась новая платежная система

В реестр платежных систем внесен новый участник — Hello. Это следует из материалов Банка России.
Транскапиталбанк является оператором услуг новой системы. По состоянию на 1 февраля он находился на 38-м месте по активам среди российских банков. На сайте самой системы указано, что Hello представляет собой совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.
Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине.
Рестрикции затронули различные сектора российской экономики. В частности, несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами страны, многие страны объявили о заморозке российских активов.
Накануне, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты других стран. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания по социально-экономическим вопросам. Ранее глава государства заявил, что Москва планирует кардинально нарастить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. Он отметил, что «важные шаги в этих направлениях уже делаются».