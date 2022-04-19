В России появилась новая платежная система

В реестр платежных систем внесен новый участник — Hello. Это следует из материалов Банка России.

Транскапиталбанк является оператором услуг новой системы. По состоянию на 1 февраля он находился на 38-м месте по активам среди российских банков. На сайте самой системы указано, что Hello представляет собой совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.

Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине.

Рестрикции затронули различные сектора российской экономики. В частности, несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами страны, многие страны объявили о заморозке российских активов.