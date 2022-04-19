Власти Фиджи поймали яхту российского миллиардера

Генпрокурор Фиджи Кристофер Прайд попросил Верховный суд страны запретить яхте Amadea, которую связывают с российским миллиардером и сенатором Султейманом Керимовым покидать порт Фиджи, пока не будет зарегистрирован ордер США о конфискации. Ранее Керимов попал под санкции США и Евросоюза. Кроме того, сенатор включён американскими властями в список лиц, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме.

Суперъяхта Amadea прибыла в порт города Лаутока 13 апреля из Мексики. Тогда же её задержали местные полицейские. По данным местоного телеканала FBC, яхта вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения.

Amadea ходит под флагом Каймановых Островов. Экипаж судна остаётся на борту, ему запретили сходить на берег до завершения расследования.

По данным РБК, яхту Amadea построили на судостроительной компании Lürssen в 2017 году на верфи в Гамбурге. Ее длина — 106 м, на её борту восемь кают, а обслуживанием судна занимаются 36 человек. Портал Superyacht Fan оценил стоимость яхты в $325 млн.

Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. В марте 2022 года санкции против миллиардера ввёл и Евросоюз — из-за того, что Керимов присутствовал на встрече бизнесменов в Кремле с президентом Владимиром Путиным, которая прошла в день начала российской военной спецоперации на Украине.

По информации Forbes, состояние Керимова и его семьи составляет порядка $13,7 млрд.