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1 час назад

Дания планирует нарастить добычу газа из собственных недр

News.ru

Власти Дании приняли решение временно нарастить добычу газа на собственных месторождениях в Северном море. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает ТАСС. Соответствующее решение принято, чтобы постепенно отказаться от поставок из России.

Страна ЕС нашла способ избежать "покупки газа у Владимира Путина"
Фото: ТАССТАСС

Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина, — сказала Фредериксен.

Тем временем, глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что введение немедленного эмбарго на поставки газа из России может стать болезненным ударом для Германии и всей Европы, а также способно привести к расколу ЕС. По его словам, такие страны, как Словакия, Чехия и Австрия полностью или в значительной степени полагаются на поставки российских энергоносителей, и вопросы газа нужно обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне.

"Это не Путин. Это не Трамп. Это не временно"

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мер сообщил, что Париж рассчитывает убедить партнёров в Европе ввести эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, Франция по-прежнему убеждена в том, что эмбарго на поставки российской нефти является одним из основных средств прекращения поступлений иностранной валюты в РФ и, следовательно, ограничения военной операции на Украине.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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