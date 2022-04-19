Страна ЕС нашла способ избежать "покупки газа у Владимира Путина"

Власти Дании приняли решение временно нарастить добычу газа на собственных месторождениях в Северном море. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает ТАСС. Соответствующее решение принято, чтобы постепенно отказаться от поставок из России.

Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина , — сказала Фредериксен.

Тем временем, глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что введение немедленного эмбарго на поставки газа из России может стать болезненным ударом для Германии и всей Европы, а также способно привести к расколу ЕС. По его словам, такие страны, как Словакия, Чехия и Австрия полностью или в значительной степени полагаются на поставки российских энергоносителей, и вопросы газа нужно обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне.