Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина недоверчиво отнеслась к идее провести целевую эмиссию денег в стране. По ее словам, такие действия могут повлиять на рост инфляции.
«Я скептически к этому отношусь, потому что целевую эмиссию очень тяжело отадминистрировать, что это не уйдет в инфляцию. Я готова дополнительно разъяснить свою позицию на площадке Госдумы. Мы вчера на комитете договорились, что проведем такое обсуждение, потому что вопрос о возможности целевой эмиссии встает», — отметила Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в ГД.
Председатель правительства Михаил Мишустин ранее обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. По его словам, в правительстве считают, что те средства, которые появляются в силу отмены бюджетного правила и возможного применения целевой адресной эмиссии, пойдут на продвижение проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению.