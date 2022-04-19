«Я скептически к этому отношусь, потому что целевую эмиссию очень тяжело отадминистрировать, что это не уйдет в инфляцию. Я готова дополнительно разъяснить свою позицию на площадке Госдумы. Мы вчера на комитете договорились, что проведем такое обсуждение, потому что вопрос о возможности целевой эмиссии встает», — отметила Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в ГД.