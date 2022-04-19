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3 часа назад

Экспорт российского угля резко упал

Lenta.ruиещё 1

Экспорт угля из России с начала года резко упал почти на девять процентов, заявил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев, передает РИА Новости.

Экспорт российского угля резко упал
Фото: ТАССТАСС

«Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта-апрелю, цифра значимая, более 20 процентов. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти девять процентов», — отметил он.

При этом Бобылев отметил рост потребления угля на внутреннем рынке.

Общий экспорт угля из России в 2021 году был 227 миллионов тонн. С начала этого года предприятия Кузбасса отгрузили в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, что на 18 процентов меньше, чем было запланировано. Наверстать перевозку до конца года с высокой вероятностью не получится, считает министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев.

Источник РБК в крупной угольной компании подтвердил, что объемы невывезенного угля по всей России выросли в разы по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Российские поставщики угля могут столкнуться с трудностями при переориентации экспорта на азиатские рынки, считают эксперты. Даже если логистические препятствия будут устранены, спрос в Азии, если исключить Китай, не гарантирован, уверены они.

Экономика,Олег Токарев,
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