Экспорт российского угля резко упал

Экспорт угля из России с начала года резко упал почти на девять процентов, заявил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта-апрелю, цифра значимая, более 20 процентов. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти девять процентов», — отметил он.

При этом Бобылев отметил рост потребления угля на внутреннем рынке.

Общий экспорт угля из России в 2021 году был 227 миллионов тонн. С начала этого года предприятия Кузбасса отгрузили в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, что на 18 процентов меньше, чем было запланировано. Наверстать перевозку до конца года с высокой вероятностью не получится, считает министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев.

Источник РБК в крупной угольной компании подтвердил, что объемы невывезенного угля по всей России выросли в разы по сравнению с тем же периодом прошлого года.