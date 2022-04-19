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2 часа назад

ВТО прогнозирует рост цен на продовольствие без удобрений из России, Белоруссии и Украины

ТАСС

Мир столкнется с дальнейшим удорожанием продуктов в следующем году в случае, если не будет восстановлен экспорт удобрений из России, Белоруссии и Украины. Такое мнение высказала гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

ВТО прогнозирует рост цен на продовольствие без удобрений из России
Фото: ТАССТАСС

"Вопрос удобрений имеет ключевой характер. То, что происходит вокруг [поставок из] Украины, России и Белоруссии - непростой вызов", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой, запись которой размещена во вторник в аккаунте бразильского внешнеполитического ведомства в YouTube.

Она подтвердила, что президент Бразилии Жаир Болсонару и глава МИД Франса обратились к ВТО с просьбой "поднять вопрос об удобрениях" не только на министерском уровне, но также с привлечением более широкой экспертной аудитории, чтобы "предоставить доступ" к удобрениям из этого восточно-европейского региона.

"Мы посмотрим, что можно будет сделать с этим. Нам нужно, чтобы Бразилия производила [продовольствие]. Если она не сможет этого сделать, и если Украина также не сможет, это будет означать, что в следующем году мы столкнемся с новой проблемой цен на продовольствие", - заключила она.

По данным Минсельхоза Бразилии, агробизнес страны потребляет около 8% мирового объема удобрений, страна является четвертым в мире потребителем этой продукции, уступая Китаю, Индии и США. В структуре потребления бразильского агросектора 38% приходится на калийные удобрения, 33% - на фосфорные удобрения и 29% - на азотные. Почти 2/3 от общего объема уходит на выращивание сои, кукурузы и сахарного тростника, отмечают в ведомстве.

Основным поставщиком удобрений в Бразилию является Россия, на которую приходится 22% бразильского импорта этой продукции. За ней следуют Китай (15%), Канада (10%), Марокко (7%) и Белоруссия (6%).

Экономика,ВТО,
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