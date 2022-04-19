ВТО прогнозирует рост цен на продовольствие без удобрений из России

"Мы посмотрим, что можно будет сделать с этим. Нам нужно, чтобы Бразилия производила [продовольствие]. Если она не сможет этого сделать, и если Украина также не сможет, это будет означать, что в следующем году мы столкнемся с новой проблемой цен на продовольствие", - заключила она.