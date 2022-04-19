Китай запустил новый железнодорожный маршрут в обход России

Китай запустил новый железнодорожный маршрут в Европу в обход России. Его общая протяженность составляет 11300 километров. Об этом сообщает China.org.

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По данным портала, маршрут пересекает Каспийское и Черное моря с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок, проходя через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и в итоге достигая города Мангейма в Германии. 13 апреля по нему отправился первый поезд, нагруженный спортивными товарами, одеждой и постельными принадлежностями.

В China.org отметили, что новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые поезда Китай — Европа до этого проходили редко.

«Новое железнодорожное сообщение повысило эффективность перевозок и сэкономило транспортные расходы предприятий. Этот маршрут предоставляет нашим компаниям возможность наладить экспорт в сложившейся ситуации», — добавил менеджер сианьской международной логистической компании Цзя Минь.