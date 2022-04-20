В Японии приняли закон о санкциях против России

Японский парламент окончательно одобрил закон, определяющий санкции против России. Как сообщает NNA, речь идет о повышении пошлин на некоторые товары и запрете ввоза других.

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До конца марта 2023 года в Японии будут действовать повышенные таможенные тарифы на российские морепродукты. Это связано с исключением России из списка стран, на которые Япония распространяет режим наибольшего благоприятствования.

В итоге пошлины на импортируемое из РФ мясо краба вырастут с четырех до шести процентов, на морского ежа - с семи до десяти процентов, на лосося - с 3,5 до пяти процентов. Рост тарифов не коснется поставок сжиженного природного газа и угля, которые и до режима наибольшего благоприятствования были нулевыми.

Также Япония запретила ввоз в общей сложности 38 российских товаров, в частности, в список попали водка древесная щепа.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.