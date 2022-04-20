Молдавия готова к возможному решению "Газпрома" приостановить подачу газа в мае из-за невыполнения республикой контрактных обязательств. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Независимо от решения "Газпрома" мы подготовились к любому сценарию развития событий. Молдавские потребители не должны пострадать", - сказал Спыну.

По его словам, власти страны сформировали запасы в газотранспортной системе Молдавии и соседней Румынии в объеме 24 млн. куб. м. При этом потребности в газе правобережной части республики (без Приднестровья - прим. ТАСС), по его оценке, в мае составят свыше 45 млн. куб. м газа. Если часть предприятий перейдет на мазут, то потребление снизится до 32 млн куб. м в месяц. Остальное республика может докупить у европейских поставщиков, заверил Спыну.

Он объяснил, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию, так как республика пока не готова исполнять договоренности по возврату долга за потребленное топливо и просит отсрочки. Он добавил, что Кишинев готов согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе компании "Молдовагаз". Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.