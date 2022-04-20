«Если вспомнить 2018-2019 годы, когда экономика находилась в устойчивом состоянии и инфляция колебалась около 4%, ключевая ставка составляла 7-7,5%. Наверное, примерно на эти уровни она и вернется, когда инфляция вернется к 4%», — подчеркнул Заботкин.

Банк России 8 апреля резко понизил ключевую ставку до 17% годовых с 20%. Он не исключил возможности ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда отметил, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

Инфляция в России в марте 2022 года разогналась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее, следует из данных Росстата. Уровень месячной инфляции в марте в 7,61% оказался наибольшим с января 1999 года (8,38%). Что касается недельной инфляции в стране, то она перешла к замедлению. В период с 19 по 25 марта недельная инфляция замедлились до 1,16%, с 26 марта по 1 апреля — до 0,99%, а с 2 по 8 апреля — до 0,66%.