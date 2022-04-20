Сахар подешевел впервые с начала года

Цены на сахар в России снизились впервые с начала года, свидетельствуют данные Росстата.

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За период с 9 по 15 апреля 2022 года цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3%. Сахар дешевел в 46 российских регионов. Снижение цен составило от 0,2% до 4,4%. В 6 субъектах РФ цены на сахар остались на уровне прошлой недели. Еще в 33 регионах сахар подорожал на 0,1-5,6%.

С начала года по 15 апреля рост цен на сахар составил 52,98%.