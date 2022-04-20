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1 час назад

Сахар подешевел впервые с начала года

Вероника Полынина

Цены на сахар в России снизились впервые с начала года, свидетельствуют данные Росстата.

Сахар подешевел впервые с начала года
Фото: ТАССТАСС

За период с 9 по 15 апреля 2022 года цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3%. Сахар дешевел в 46 российских регионов. Снижение цен составило от 0,2% до 4,4%. В 6 субъектах РФ цены на сахар остались на уровне прошлой недели. Еще в 33 регионах сахар подорожал на 0,1-5,6%.

С начала года по 15 апреля рост цен на сахар составил 52,98%.

Evian и Alpro перестали поставлять в Россию

За неделю с 9 по 15 апреля инфляция в России замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее, с начала года по 15 апреля потребительские цены выросли на 11,05%.

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