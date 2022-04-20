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1 час назад

WP: чиновники ряда стран покинули министерскую встречу G20 во время выступления России

ТАССиещё 1

Должностные лица ряда стран покинули проходящую в Вашингтоне встречу глав министерств финансов и центральных банков стран-членов Группы двадцати (G20) во время выступления министра финансов РФ Антона Силуанова. Об этом пишет в четверг со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Чиновники ряда стран покинули встречу G20 во время выступления Силуанова
Фото: ТАССТАСС

В частности, по данным издания, в числе тех, кто покинул заседание, была министр финансов США Джанет Йеллен. Силуанов участвовал в мероприятии по видеосвязи, уточняет газета.

Ранее представитель американского Минфина сообщил журналистам, что Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии упомянутой встречи, если в них будет участвовать Россия.

Агентство Bloomberg до этого со ссылкой на источники сообщало, что США оказывали давление на председательствующую в этом году в G20 Индонезию с целью не допустить президента РФ Владимира Путина к участию в саммите объединения. Как утверждает Bloomberg, если президент РФ сохранит за собой право участия в саммите "двадцатки", лидеры некоторых стран могут отказаться от поездки на него и отправить делегации более низкого уровня. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, будет ли президент участвовать в ближайшем саммите G20, будет приниматься в зависимости от развития ситуации, Кремль в этом случае будет ориентироваться преимущественно на организатора - Индонезию.

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Президент США Джо Байден 24 марта заявил в Брюсселе, что он выступает за исключение РФ из G20, признав, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны. Песков отмечал, что формат Группы двадцати важен, но в нынешних условиях исключение из него не было бы для Москвы смертельным.

Экономика,Антон Силуанов,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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