Чиновники ряда стран покинули встречу G20 во время выступления Силуанова

Должностные лица ряда стран покинули проходящую в Вашингтоне встречу глав министерств финансов и центральных банков стран-членов Группы двадцати (G20) во время выступления министра финансов РФ Антона Силуанова. Об этом пишет в четверг со ссылкой на источники газета The Washington Post.

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В частности, по данным издания, в числе тех, кто покинул заседание, была министр финансов США Джанет Йеллен. Силуанов участвовал в мероприятии по видеосвязи, уточняет газета.

Ранее представитель американского Минфина сообщил журналистам, что Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии упомянутой встречи, если в них будет участвовать Россия.

Агентство Bloomberg до этого со ссылкой на источники сообщало, что США оказывали давление на председательствующую в этом году в G20 Индонезию с целью не допустить президента РФ Владимира Путина к участию в саммите объединения. Как утверждает Bloomberg, если президент РФ сохранит за собой право участия в саммите "двадцатки", лидеры некоторых стран могут отказаться от поездки на него и отправить делегации более низкого уровня. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, будет ли президент участвовать в ближайшем саммите G20, будет приниматься в зависимости от развития ситуации, Кремль в этом случае будет ориентироваться преимущественно на организатора - Индонезию.