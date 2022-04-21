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36 минут назад

Немецкий экономист предупредил ЕС о длительной инфляции и угрозе краха евро

Российская Газетаиещё 4

Евро становится все более неустойчивой валютой. С таким заявлением выступил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

Экономист предупредил ЕС об угрозе краха евро
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, Евросоюз ждет длительная инфляция, способная уничтожить евро. Майер отметил, что Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, но не способен или не хочет повлиять на ситуацию, пишет РИА Новости. Если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам, уверен экономист. Он добавил, что инфляция может иметь не только экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия.

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Ранее французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил, что антироссийские санкции западных стран могут обернуться бунтами и крахом евро на Старом континенте. Политолог пишет о том, что российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем считали на Западе. Эксперт обвинил в лицемерии Вашингтон, который подталкивает Евросоюз к ужесточению санкций, полному отказу от российских энергоносителей, что, как считает Александр дель Валль, "ведет к краху евро и взрыву цен", одновременно навязывая европейцам дорогой сланцевый газ.

Экономика,Томас Майер,ЕЦБ,ЕС,
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