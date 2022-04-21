Экономист предупредил ЕС об угрозе краха евро

Евро становится все более неустойчивой валютой. С таким заявлением выступил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

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По его мнению, Евросоюз ждет длительная инфляция, способная уничтожить евро. Майер отметил, что Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, но не способен или не хочет повлиять на ситуацию, пишет РИА Новости. Если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам, уверен экономист. Он добавил, что инфляция может иметь не только экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия.