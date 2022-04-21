Украина добивается сокращения поставок газа по «Севпотоку-1»

Власти Украины лоббируют среди союзников в ЕС сокращение поставок российского газа по газопроводу «Северный поток — 1». В Киеве предлагают заместить их поставками через свою ГТС, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Фото: ТАСС ТАСС

Агентство отмечает, что в «Операторе ГТС Украины» не скрывают своих намерений, что подтвердила директор по международным связям компании Ольга Белькова.

«Россия должна зависеть от того, будем ли мы [Украина] транспортировать газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших переговорах с ними, и Европа в этом может помочь», — подчеркнула она.

По мнения агентства, Украина преследует две цели. С одной стороны, она надеется усилить переговорную позицию в контактах с Россией. С другой стороны, увеличившийся транзит газа через Украину позволит ей собирать больше средств, которые можно будет отправить «на оборону».