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2 часа назад

Париж призвал ввести эмбарго на российскую нефть в ближайшее время

News.ru

Страны Евросоюза договорились о введении эмбарго на импорт угля из России. В ближайшее время следует принять аналогичное решение в отношении нефти, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала Public Senat.

Париж призвал ввести эмбарго на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несомненно, нужно ввести эмбарго на импорт российской нефти в ближайшие недели», — сказал он.

Клеман Бон допустил, что со временем возможно введение запрета и на импорт газа из России.

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что Париж рассчитывает убедить партнёров в Европе ввести эмбарго на российскую нефть. По его словам, эта мера является одним из основных средств блокировки поступлений иностранной валюты в Россию и, следовательно, прекращения военной операции на Украине.

Гендиректор АКРА Михаил Сухов ранее предупредил, что резкий отказ ЕС от российских нефти и газа повлечёт за собой ценовой шок в Европе, а в экстремальном сценарии приведёт к дефициту топлива.

Экономика,Михаил Сухов,ЕС,
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