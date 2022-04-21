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1 час назад

Набиуллина допустила возможность снижения ключевой ставки

Лера Букина

На ближайших заседаниях Банк России планирует рассматривать возможность снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время отчета в Госдуме, передает РИА Новости.

ЦБ раскрыл планы по ключевой ставке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления, мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», - подчеркнула она.

Ближайшие заседание совета директоров ЦБ запланировано на 29 апреля.

Накануне, 20 апреля, зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе выступления в Госдуме заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может выйти на уровень в 7-7,5% при достижении инфляцией цели в 4%. Регулятор ранее сообщил, что прогнозирует возвращение годовой инфляции в России к 4% в 2024 году.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 9 по 15 апреля составила 0,2%. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,66%. С начала апреля потребительские цены поднялись на 1%, с начала года - на 11,05%. В годовом выражении инфляция на 15 апреля 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) достигла 17,54%.

Экономика,Алексей Заботкин,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,Росстат,
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