ЦБ раскрыл планы по ключевой ставке

«По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления, мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях», - подчеркнула она.

Накануне, 20 апреля, зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе выступления в Госдуме заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может выйти на уровень в 7-7,5% при достижении инфляцией цели в 4%. Регулятор ранее сообщил, что прогнозирует возвращение годовой инфляции в России к 4% в 2024 году.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 9 по 15 апреля составила 0,2%. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,66%. С начала апреля потребительские цены поднялись на 1%, с начала года - на 11,05%. В годовом выражении инфляция на 15 апреля 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) достигла 17,54%.