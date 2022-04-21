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6 часов назад

Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вновь открыть магазины в России

ТАССиещё 20

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, аналогичная ситуация у компании Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque), сообщил в четверг замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

В Минпромторге спрогнозировали возвращение магазинов Zara, Stradivarius и других
Фото: ТАССТАСС

"Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то - неэффективный ход", - сказал Евтухов в эфире проекта "Народный вопрос" "Народного фронта".

По словам замминистра, у IKEA "очень хороший российский рынок", при этом бизнес-процесс построен так, что компания привозит продукцию из других стран, а также есть заводы по производству в России.

"Пока даже те иностранные компании (в той части, что курирует Минпромторг - прим. ТАСС), кто временно приостановили деятельность, заявили, что приостановка не связана со спецоперацией, а с тем, что есть есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой", - отметил Евтухов.

"То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен", - добавил он.

Экономика,Виктор Евтухов,Ikea,Минпромторг,
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