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57 минут назад

Японии предрекли «лесной шок» из-за санкций

News.ru

Введённый запрет импорта товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по строительной отрасли Японии, пишет газета Sankei Shimbun. Автор статьи уточняет, что в жилищном строительстве весьма активно используется российское дерево.

Японии предрекли «лесной шок» из-за санкций
Фото: ReutersReuters

«В сфере жилищного строительства также раздаются голоса о «возрождении шока древесины», что означает глобальную нехватку древесины», - говорится в статье

Также отмечается, что под запрет попала продукция общей суммой порядка 160 миллионов долларов, что составляет всего около процента от общего объема импорта в прошлом году (15,5 миллиарда долларов). Однако, несмотря на это, у Японии, все же могут возникнуть проблемы.

Экономика,
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