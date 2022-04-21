Японии предрекли «лесной шок» из-за санкций

Введённый запрет импорта товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по строительной отрасли Японии, пишет газета Sankei Shimbun. Автор статьи уточняет, что в жилищном строительстве весьма активно используется российское дерево.

Также отмечается, что под запрет попала продукция общей суммой порядка 160 миллионов долларов, что составляет всего около процента от общего объема импорта в прошлом году (15,5 миллиарда долларов). Однако, несмотря на это, у Японии, все же могут возникнуть проблемы.