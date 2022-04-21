Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

Госдума продлила на третий срок полномочия Набиуллиной на посту главы Центробанка

Агентство «Москва»иещё 6

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли постановление, согласно которому полномочия председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной продлеваются с 24 июня 2022 года на третий срок.

Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ
Фото: ТАССТАСС

«Государственная дума постановляет: назначить Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну на должность председателя Центрального банка РФ с 24 июня 2022 года», - говорится в тексте постановления.

В документе отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Эльвира Набиуллина занимает пост председателя ЦБ с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет из-за изменения закона о Банке России. Таким образом, полномочия Набиуллиной истекали в июне 2022 года. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил нижней палате парламента назначить Набиуллину на новый срок.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Банк России,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители