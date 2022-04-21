Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли постановление, согласно которому полномочия председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной продлеваются с 24 июня 2022 года на третий срок.

В документе отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Эльвира Набиуллина занимает пост председателя ЦБ с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет из-за изменения закона о Банке России. Таким образом, полномочия Набиуллиной истекали в июне 2022 года. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил нижней палате парламента назначить Набиуллину на новый срок.