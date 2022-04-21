Западные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около $300 млрд. Однако точную цифру назвать сложно из-за меняющегося курса валют. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
По ее словам, курсов валют меняется каждый день в связи с чем сложно назвать точную сумму замороженных на Западе денег.
«Около $300 млрд. Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах. В долларах доля небольшая. Там есть и евро, и фунты, и так далее, и каждый день их курс меняется», - сказала Набиуллина.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена. Он подчеркнул, что Россия их не только вернет, но и проценты получит.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что никакой дефолт России не грозит. Страна обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами.