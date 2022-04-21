«Около $300 млрд. Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах. В долларах доля небольшая. Там есть и евро, и фунты, и так далее, и каждый день их курс меняется», - сказала Набиуллина.