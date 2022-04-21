Набиуллина раскрыла сумму замороженных резервов Центробанка

«Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах», — заявила глава Центробанка и подчеркнула, что доллары составляют небольшую долю в резервах.