Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
49 минут назад

Набиуллина назвала сумму замороженных резервов Центробанка

Lenta.ruиещё 1

Общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Такую сумму назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

Набиуллина раскрыла сумму замороженных резервов Центробанка
Фото: ТАССТАСС

При этом Набиуллина отметила, что точную сумму назвать не может из-за колебаний курсов валют.

«Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах», — заявила глава Центробанка и подчеркнула, что доллары составляют небольшую долю в резервах.

После начала Россией военных действий на территории Украины США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

Ранее в апреле Набиуллина заявила, что пока что западные санкции сказались только на финансовом рынке. Во втором и третьем кварталах 2022 года ограничения начнут влиять уже на реальные сектора экономики. Основные проблемы, по словам Набиуллиной, будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли. Грядущую ситуацию в российской экономики глава ЦБ назвала «периодом структурной трансформации».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители