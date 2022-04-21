Без икры и серебра: Британия объявила о новых санкциях против России

Правительство Великобритании расширило список российских товаров, на которые распространяются ограничения и запрет на импорт. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Минфином и Министерством внешней торговли Соединенного Королевства.

"Новые санкции, о которых сегодня (в четверг, 21 апреля) объявили министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян и канцлер казначейства Риши Сунак, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов из России, включая икру. Мы также на 35 процентных пунктов повысим тарифы на продукцию из России и Белоруссии стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук", - отмечается в документе.

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По словам Тревельян, новые ограничения направлены на дальнейшую "изоляцию российской экономики".

Великобритания ввела санкции в отношении 26 физических лиц и структур. Это следует из документа, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства.

Также санкции затронули концерн «Калашников», производственное предприятие «ПРОМТЕХ-Дубна» и еще несколько предприятий.

Накануне в Белом доме заявили, что американские власти могут в очередной раз ужесточить режим односторонних санкций в отношении России уже на этой неделе.

Позднее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон уточнил, что новые санкции коллективного Запада в отношении России коснутся в том числе поставок энергоресурсов.

Великобритания с 14 апреля запретила импорт чугуна и стали из России, говорится в сообщении британского МИД.

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых остро нуждается Путин», – приводит ведомство слова министра Лиз Трасс, передает РИА «Новости».

Ранее Британия в рамках санкций против России запретила экспорт в страну оборудования для нефтепереработки. Также власти страны заявили о планах рассмотреть вопрос перераспределения тарифных квот на импорт стали из России и Белоруссии среди других экспортеров.

Власти Великобритании приняли решение повысить ввозные тарифы на ряд товаров из России и Беларуси. Как отмечается на сайте правительства Соединенного Королевства, они будут облагаться дополнительными 35-процентными пошлинами, что лишит РФ благоприятного режима, предусмотренного для членов ВТО.

Речь идет о железе, стали, удобрениях, древесине, шинах, железнодорожных контейнерах, цементе, меди, алюминии, серебре, свинце, железной руде, спирте (включая водку), уксусе, стекле и изделия из него, крупах, семенах масличных культур, бумаге и картоне, машинах, произведениях искусства, антиквариате, меховых шкурах и искусственном мехе, судах и белой рыбе. Их стоимость оценивается в 900 млн фунтов (1,1 млрд долларов). Как заявили в кабмине, эти товары были выбраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб экономике России и свести к минимуму воздействие санкций на Великобританию.

Кроме того, предполагается ввести запрет на экспорт в РФ роскошных автомобилей, модной одежды высокого класса и произведений искусства.

Британские власти ввели санкции на импорт российской чёрной металлургии, также Лондон намерен до конца года отказаться от импорта угля из России.

«Действия против ключевых российских стратегических отраслей и государственных предприятий включают запрет на импорт продукции из железа и стали, основного источника доходов», — говорится в сообщении.

К концу 2022 года Британия «прекратит всякую зависимость от российского угля и нефти» и как можно скорее «прекратит импорт газа», сообщает Форин Офис.

«Также будет запрещён экспорт ключевого нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, что снизит возможности России по добыче и экспорту нефти», — заявило ведомство.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что вопрос о возможном использовании замороженных резервов Банка России для восстановления Украины будет рассмотрен на мировом уровне.

Также для этих целей могут быть использованы заблокированные активы бизнесменов РФ.

"Мы обсуждаем этот вопрос, решение еще не принято", – приводит ТАСС его слова.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили примерно половину золотовалютных резервов России. Речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался о последствиях санкций для Великобритании.

«Мы понимаем, что жёсткие антироссийские санкции коснулись буквально всех стран Запада, поскольку иностранные партнёры имели тесные торговые связи с Россией. Уже сегодня в Великобритании проходят протесты из-за роста цен и дефицита ряда товаров», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, высокие цены на бензин и электроэнергию уже сказываются на работе британских перевозчиков и предпринимателей.

«Спустя несколько месяцев ситуация сильно усугубится, ведь по-прежнему существует эмбарго на импорт продукции из России, а альтернативу найти не удаётся», — добавил Иванов.

С ростом цен на энергоносители всё меньше британцев готовы поддерживать антироссийские санкции. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Redfield and Wilton Strategies для газеты The Sunday Telegraph.

Опрос проводился 13 апреля после обнародования данных о рекордной инфляции в 7% в Великобритании.

«Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жёстких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36%», — цитирует публикацию Life.ru.