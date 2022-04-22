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1 час назад

Британия выдала «Газпромбанку» лицензию на платежи за газ

Мир24иещё 1

Британский Минфин предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, которая позволяет проводить операции с попавшим под санкции «Газпромбанком», сказано в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Великобритания выпустила лицензию на платежи за газ Газпромбанку
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАССМаксим Стулов/Ведомости/ТАСС

В нем отмечается, что лицензия вступает в силу с 21 апреля и действует 31 мая 2022 года. Как пояснили в ведомстве, разрешение выдано с учетом интересов компаний из стран-членов Евросоюза, проводящих платежи за российский газ через «Газпромбанк».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин утвердил указ о новом порядке расчета за российское топливо с недружественными государствами. Правила начали действовать с 1 апреля. Чтобы расплатиться за российский газ, зарубежные компании могут воспользоваться услугами «Газпромбанка».

Экономика,Владимир Путин,Газпромбанк,ЕС,
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