Великобритания выпустила лицензию на платежи за газ Газпромбанку

Британский Минфин предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, которая позволяет проводить операции с попавшим под санкции «Газпромбанком», сказано в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

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В нем отмечается, что лицензия вступает в силу с 21 апреля и действует 31 мая 2022 года. Как пояснили в ведомстве, разрешение выдано с учетом интересов компаний из стран-членов Евросоюза, проводящих платежи за российский газ через «Газпромбанк».