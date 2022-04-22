Германия выделит Киеву еще $40 млн

"Украине срочно нужно жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц, ей также нужна неповрежденная электросеть. Именно здесь сотрудничество Германии в целях развития может помочь в краткосрочной перспективе", - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце перед конференцией Всемирного банка.