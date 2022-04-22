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1 час назад

Германия выделит Киеву еще $40 млн

Газета.Ruиещё 2

Власти Германии дополнительно выделят Украине €37 млн, пишет газета Augsburger Allgemeine.

Германия выделит Киеву еще $40 млн
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Украине срочно нужно жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц, ей также нужна неповрежденная электросеть. Именно здесь сотрудничество Германии в целях развития может помочь в краткосрочной перспективе", - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце перед конференцией Всемирного банка.

По информации министерства, €22,5 млн должны поступить от ФРГ на восстановление украинской энергосистемы, еще €12,4 млн пойдут на строительство жилья, где люди смогут проживать долговременно. Кроме того, €2 млн будут выделены на различное медицинское оборудование.

Ранее в Германии подсчитали, что на одного беженца с Украины необходимо порядка €3,5 тыс. в месяц. Также стало известно, что в Германии не будут ограничивать число принимаемых украинских беженцев.

Экономика,Всемирный Банк,
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