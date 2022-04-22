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1 час назад

МВФ: Россия перестанет быть одной из крупнейших экономик мира

Ura.Ruиещё 2

Индонезия к 2024 году может вытеснить Россию из топ-6 стран с крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности. С соответствующим прогнозом выступили в Международном валютном фонде.

В МВФ спрогнозировали выход России из топ-6 экономик мира
Фото: ТАССТАСС

«По итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го. А в 2024 году — до 2,52%. Доля Индонезии в глобальном ВВП в том же году вырастет до 2,61%», — сообщает РБК со ссылкой на текст прогноза МВФ.

Россия по итогам 2021 года заняла позицию шестой по величине экономики мира. Страна уступила Китаю, США, Индии, Японии и Германии.

Курс рубля взлетел

Страны Евросоюза в массовом порядке стали заявлять об отказе от российских энергоресурсов в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за спецоперации также были введены масштабные санкции против России. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ «недружественным странам» за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. А спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что РФ есть куда перенаправить экспорт газа из Европы, пишут «Дни.ру».

Экономика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Госдума,ЕС,
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