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12 минут назад

The Economic Times: ЦБ России и Индии обсудили варианты торговых платежей

RT на русском

Представители Банка России и ЦБ Индии (RBI) на своей первой встрече в Мумбаи рассмотрели варианты оплаты торговых сделок, включая платежи товаров и услуг в рупиях и рублях.

ЦБ России и Индии обсудили варианты торговых платежей
Фото: ТАССТАСС

Об этом пишет The Economic Times.

«Представители RBI оценили каждый аспект возможных решений при разработке механизма оплаты торговли», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «стороны находятся в процессе поиска правильных путей, необходимо ещё немного времени для достижения результата».

Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что российская сторона ведёт с партнёрами переговоры о создании системы расчётов на основе нацвалют.

Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новая волна санкций подталкивает БРИКС к созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями.

Экономика,Антон Силуанов,Андрей Белоусов,Банк России,БРИКС,Правительство РФ,
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