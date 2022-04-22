Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от газа из РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что между государствами - членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов. Соответствующее заявление глава дипломатии Евросоюза сделал в опубликованном в пятницу интервью газете El País.

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Отвечая на вопрос, когда будет одобрен новый пакет санкций, включающий нефть и газ из РФ, Боррель сказал: "Я не могу назвать дату. Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия".

"Это решение принадлежит Европейскому совету. Это политика высокого уровня. И до сих пор не было соглашения", - уточнил глава дипломатии ЕС.

"Европейский совет не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ], - уточнил он. - Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято".

"Но единогласия не нужно, чтобы действовать добровольно, следуя плану, - отметил Боррель. - Они (отдельные страны - прим. ТАСС) могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно".