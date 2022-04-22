МВФ предрек уход России из топ-6 экономик мира к 2024 году

К 2024 году Индонезия может вытеснить Россию из шестерки крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности (ППС). Это следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ), передает ТАСС.

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По мнению экспертов, на фоне санкций импорт России сократится сильнее, чем экспорт. Согласно данным прогноза, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП упала до 2,72% в сравнении с 3,07% по итогам 2021 года, а в 2024 году - до 2,52%. Также прогнозируется рост доли Индонезии в глобальном ВВП в том же году - до 2,61%.

Кроме того, сообщается, что по итогам 2021 года Россия находилась на шестой строчке по величине экономики мира. Ее опережали лишь Китай, США, Индия, Япония и Германия.

Отмечается, что текущие проектировки МВФ, учитывающие спад реального ВВП России на 10,6% в сумме за 2022-2023 годы, свидетельствуют о том, что Индонезия займет шестую позицию.

МВФ также прогнозирует, что в базовом сценарии российская экономика продемонстрирует сокращение на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% - в 2023 году. Согласно ожиданиям фонда, нефтегазовое эмбарго и жесткие финансовые санкции «окажут суровое воздействие на российскую экономику».