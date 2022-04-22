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1 час назад

МВФ предрек уход России из топ-6 экономик мира к 2024 году

Лера Букина

К 2024 году Индонезия может вытеснить Россию из шестерки крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности (ППС). Это следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ), передает ТАСС.

МВФ предрек уход России из топ-6 экономик мира к 2024 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению экспертов, на фоне санкций импорт России сократится сильнее, чем экспорт. Согласно данным прогноза, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП упала до 2,72% в сравнении с 3,07% по итогам 2021 года, а в 2024 году - до 2,52%. Также прогнозируется рост доли Индонезии в глобальном ВВП в том же году - до 2,61%.

Кроме того, сообщается, что по итогам 2021 года Россия находилась на шестой строчке по величине экономики мира. Ее опережали лишь Китай, США, Индия, Япония и Германия.

Отмечается, что текущие проектировки МВФ, учитывающие спад реального ВВП России на 10,6% в сумме за 2022-2023 годы, свидетельствуют о том, что Индонезия займет шестую позицию.

МВФ также прогнозирует, что в базовом сценарии российская экономика продемонстрирует сокращение на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% - в 2023 году. Согласно ожиданиям фонда, нефтегазовое эмбарго и жесткие финансовые санкции «окажут суровое воздействие на российскую экономику».

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам экспертов, опрошенных ЦБ, текущий спад экономики РФ будет большим по масштабу и продолжительности, чем «коронакризисный» спад.

Экономика,Международный валютный фонд,
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