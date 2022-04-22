Макрон: «Эмбарго на российский газ не обсуждается»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС пока не обсуждают полный отказ от российского газа. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это вопрос, который может оказаться на повестке дня, но не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает. Вот почему уже много лет я говорю об энергетическом суверенитете Европы», - сказал Макрон.

Он отметил, что украинский кризис может усиливаться по мере приближения 9 мая, и ЕС «придется принимать решения».

«Если мы примем решение о новых санкциях, или если Россия примет решение о контрсанкциях по углеводородам, а тем более по газу, то понятно, что ЕС придется просить усилий от всех семей. Мы объясним, что придется понизить температуру, немного понизить, чтобы быть менее зависимыми», - заявил Макрон.

Он отметил, что последствий весной или летом 2022 года не будет, но они наступят следующей зимой, если у ЕС больше не будет российского газа.

«Я хочу вас успокоить, это не тот сценарий, в котором мы сегодня находимся, но этот сценарий может наступить», - заключил он.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.