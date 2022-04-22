Греция освободит задержанный российский танкер

Власти Греции изрядно оконфузились, когда в минувший вторник задержали российский нефтяной танкер Pegas "в рамках исполнения санкций против нашей страны", а уже в четверг стало известно, что Афины не имеют к нему никаких претензий и торговое судно может двигаться дальше.

Фото: Reuters Reuters

О том, что танкер под российским флагом более не считается задержанным со ссылкой на источники в правительстве Греции сообщила газета Kathimerini.

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"Береговая охрана получила приказ от управления по борьбе с отмыванием денег освободить танкер", - сообщило издание.

Напомним, что 19 апреля Афинское Македонское агентство новостей сообщило о задержании греческими властями российского танкера с 19 членами экипажа на борту в районе острова Эвбея. Судно, испытывавшее механические проблемы, в это время сопровождалось буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Однако из-за неблагоприятных погодных условий Pegas встал на якорь в бухте Каристоса, где и был задержан береговой охраной Греции. По данным СМИ, соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.

Как уточняет Reuters, Pegas был одним из пяти судов, попавших под санкции США в минувшем феврале в связи с введением рестрикций против российского "Промсвязьбанка". Позже в этом кредитном учреждении и его лизинговом отделении "ПСБ Лизинг" заявили, что не являются собственниками танкера с апреля 2021 года.

Любопытно, что сразу же после задержания корабля Pegas государственный департамент США похвалил Грецию за имплементацию антироссийских санкций. Впрочем, по данным газеты Kathimerini, в результате проведенных греческими властями проверок не обнаружилось никаких легальных оснований для дальнейшего удерживания судна в бухте Каристоса, поскольку Pegas и его собственники не находятся в санкционных списках ЕС.