Названы перспективы российского аналога SWIFT

Крупнейшие банки по решению западных недружественных стран были отключены от системы SWIFT и поэтому международные расчеты "подвисли". Но Россия развивает свою систему.

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"Число участников системы СПФС из-за рубежа будет расширяться, прежде всего, это страны Евразийского союза", - уверен депутат. Он подчеркнул, что российский аналог SWIFT уже работает эффективно, в этой системе около 300 участников. "Банки все подключены к системе, поэтому переводы, платежи внутри России идут без проблем", - добавил Аксаков.

Что касается других стран, то идут переговоры, и десять стран точно подключатся к этой системе - прежде всего, это Евразийский союз.

"Ведутся переговоры с Китаем, Индией. С Индией, в принципе, платформы состыковали, остается только перейти к реальной работе, то есть процесс идет", - сказал глава комитета.

Кстати, из-за того, что фактически все российские банки вовлечены в СПФС, уход Mastercard и Visa никак не сказался на внутрироссийских расчетах. Однако возможность россиян открывать карты этих международных платежных систем в других странах может быть ограничена, не исключил Аксаков.