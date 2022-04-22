Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме рассказали о перспективах российского аналога SWIFT

Российская Газетаиещё 1

Крупнейшие банки по решению западных недружественных стран были отключены от системы SWIFT и поэтому международные расчеты "подвисли". Но Россия развивает свою систему.

Названы перспективы российского аналога SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Число участников системы СПФС из-за рубежа будет расширяться, прежде всего, это страны Евразийского союза", - уверен депутат. Он подчеркнул, что российский аналог SWIFT уже работает эффективно, в этой системе около 300 участников. "Банки все подключены к системе, поэтому переводы, платежи внутри России идут без проблем", - добавил Аксаков.

Что касается других стран, то идут переговоры, и десять стран точно подключатся к этой системе - прежде всего, это Евразийский союз.

"Ведутся переговоры с Китаем, Индией. С Индией, в принципе, платформы состыковали, остается только перейти к реальной работе, то есть процесс идет", - сказал глава комитета.

Кстати, из-за того, что фактически все российские банки вовлечены в СПФС, уход Mastercard и Visa никак не сказался на внутрироссийских расчетах. Однако возможность россиян открывать карты этих международных платежных систем в других странах может быть ограничена, не исключил Аксаков.

Отметим, что Система передачи финансовых сообщений может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов.

Экономика,Visa,ЕАЭС,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители