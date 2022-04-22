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1 час назад

В Латвии пообещали «избегать» закупок газа у РФ странами Балтии

Елена Прошина

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии в будущем будут избегать закупок газа у России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В Латвии пообещали «избегать» закупок газа у РФ странами Балтии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кариньш подчеркнул, что кроме Латвии от российского газа откажутся Литва и Эстония. При этом он подчеркнул, что все три государства в настоящий момент не импортируют российский газ. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии.

Ранее глава Министерства экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что страна не сможет перестать закупать газ у России до конца 2022 года. По его словам, государство сможет отказаться от закупок газа у РФ только с 2023 года. При этом Риге необходимо договориться с Эстонией и Финляндией о получении газа.

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В свою очередь бывший министр экономики Латвии Айгарс Штокенбергс заявил, что без газа страна может остаться уже в июле этого года. Причиной он назвал то, что Литва физически не сможет поставлять голубое топливо из-за «занятости» Клайпедского регазификационного терминала — его мощности забронированы под завязку на три квартала вперед, а Латвии в очереди нет.

Экономика,
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